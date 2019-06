Thị trường hàng không bão hòa, doanh thu 5 tháng của ACV vẫn tăng

Thông cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm của ACV cho biết tổng sản lượng vận chuyển hành khách của toàn mạng cảng (không bao gồm Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn) trong 5 tháng đạt 46,7 triệu khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nội địa tăng 6,2%; quốc tế tăng 13% và các cảng có sản lượng quốc tế tăng trưởng cao là Nội Bài (tăng )13%, Đà Nẵng (tăng 27%), Cam Ranh (tăng 26%) và Phú Quốc (tăng 86%).

Vận chuyển hàng hóa bưu kiện tăng 2,4%, trong đó hàng hóa quốc nội chỉ đạt 94% so với 5 tháng đầu năm 2018 do sản lượng nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài chỉ đạt 88% so với cùng kỳ.

Về lượt hạ,cất cánh: tăng 10,6%, đạt mức tăng trưởng tốt hơn so với kế hoạch đề ra chủ yếu do sự tham gia của hãng Hàng không mới Bamboo Airways.

Tính chung 5 tháng, tổng doanh thu của ACV ước đạt 8.364 tỉ đồng, đạt 43,7% kế hoạch năm 2019, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.392 tỉ đồng, đạt 53% kế hoạch năm. Tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh ước đạt 3.968 tỉ đồng, chiếm 36,3% kế hoạch năm, tương ứng với 90% so với cùng kỳ 2018.

Đại diện ACV đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 tháng của Tổng công ty cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu doanh thu đều hoàn thành theo kế hoạch, thực hiện kế hoạch chi phí trong khả năng cân đối và dự toán kế hoạch chi phí của Tổng công ty.

Tuy nhiên, vị này cũng lo ngại thị trường vận tải hàng không Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại, bão hòa, đặc biệt trên phân khúc thị trường quốc tế sau nhiều năm tăng trưởng nóng nên có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm.