Thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch chi tiết Công viên 23 tháng 9

Theo đó, Công viên 23 tháng 9 có diện tích hơn 16 ha phải được thiết kế đảm bảo tính chất chung của công viên công cộng; môi trường hài hòa thích hợp tổ chức không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng cho dân cư TP.HCM và du khách; gắn kết hài hòa với không gian đô thị lân cận, nhất là không gian khu vực chợ Bến Thành, khu phố Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão. Hệ thống giao thông cơ giới liên kết với khu vực hợp lý, các lối tiếp cận khu vực hầm ngầm để xe và bến xe buýt ngầm phù hợp; tổ chức không gian cây xanh kết hợp mặt nước hài hòa vừa kết hợp góp phần giải quyết tiêu thoát nước mặt cho khu vực trong mùa mưa.

Không gian tổng quan được tổ chức sáng tạo, linh hoạt, vừa đảm bảo chất lượng sống cao của khu vực trung tâm, vừa tạo sự hài hòa, chuyển tiếp từ không gian động của khu vực bến, bãi đậu xe, nhà ga trung tâm đến không gian khu vực công viên cây xanh bằng các quy ước phân cấp không gian để khu vực giao thông công cộng và khu dịch vụ thương mại không ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi yên tĩnh.

Hạ tầng kỹ thuật cần tính toán cao độ nền và đề xuất giải pháp xử lý thoát nước mặt công viên và khu vực lân cận; giải pháp thông thoáng, chiếu sáng tầng ngầm; giải pháp kỹ thuật tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, giải pháp kỹ thuật trồng cây xanh cây cao, tán rộng trong công viên, trên nền tầng ngầm thương mại…

2, 2 căn tin và một phần làm Hiện nay Công viên 23 tháng 9 đang bị "chia năm xẻ bảy" do nhiều đơn vị quản lý. Khu A là khu vực cây xanh, không có các công trình trên đất do Sở GTVT quản lý. Khu B bao gồm khu vực cây xanh và các công trình hiện hữu như khu nhà văn phòng cũ của Công ty liên doanh VN Jin Wen Enterprise hiện là văn phòng làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương). Một phần của dự án dở dang được TP giao Trung tâm Tổ chức và biểu diễn điện ảnh TP thuộc Sở Du lịch liên kết với Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong xây dựng sân khấu biểu diễn nghệ thuật Sen Hồng với diện tích hơn 5.000 m, 2 căn tin và một phần làm bãi giữ xe

TP cũng đã giao cho Công ty Cửu Long đầu tư cải tạo, chỉnh trang nâng cấp toàn bộ phần hầm dự án và một phần công viên để khai thác tạm thời dịch vụ mua sắm, vui chơi, giải trí cho người dân và du khách. Hiện Công ty Cửu Long đã đầu tư một phần khu vực này thành một khu phức hợp giữ xe, ẩm thực, siêu thị, trung tâm thương mại... Một phần đất được xây dựng trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch do Trung tâm Xúc tiến du lịch quản lý. Trong khi đó, phần đất rộng 18.433 m2 ở khu C được cắt làm bến xe buýt do Sở GTVT quản lý đã mấy năm nay.

Mới đây Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ra 'tối hậu thư' thu hồi mặt bằng Công viên 23 tháng 9 trả lại cho người dân. Cụ thể, chấm dứt, không gia hạn hợp đồng cho thuê đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại Công viên 23 tháng 9; những hợp đồng không ghi rõ thời gian hoàn trả phải di dời trước ngày 30.4.2019.