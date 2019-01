Lấy đất công viên cây xanh phân lô lừa bán nền

Bán nền tràn lan

Ngày 15.1, UBND phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM đã ra thông báo về việc phân lô bán nền hẻm 38 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa. Theo đó, UBND phường Phú Thọ Hòa cho biết vừa qua xuất hiện các thông tin về phân lô, bán nền tại khu đất hẻm 38 Nguyễn Sơn tại thửa đất số 537, với diện tích hơn 4.000 m2. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế hiện nay khu đất trên đã được UBND quận Tân Phú cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho ông Mai Văn Trễ và những người đại diện cho các chi thuộc gia tộc ông Mai Văn Qui.

Điều đáng nói, khu đất trên được cấp với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, theo quy hoạch sử dụng đất là đất cây xanh công viên - thể dục thể thao. Như vậy, việc phân lô bán nền đối với khu đất trên hiện nay là sai quy định của nhà nước, do không phù hợp quy hoạch.

Điều đáng nói, khu đất trên được cấp với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, theo quy hoạch sử dụng đất là đất cây xanh công viên - thể dục thể thao. Như vậy, việc phân lô bán nền đối với khu đất trên hiện nay là sai quy định của nhà nước, do không phù hợp quy hoạch.

Trước đó, UBND phường Thạnh Xuân, quận 12 cũng đã có văn bản cảnh báo sang nhượng đất nền trái phép trên địa bàn phường, cho biết trên tuyến đường TX25 (đoạn cống hộp số 4), khu phố 2, phường Thạnh Xuân xuất hiện các đối tượng tiếp thị, quảng cáo mua bán đất trên những khu đất phân lô tự phát không đúng quy định, không đảm bảo điều kiện hạ tầng, không phù hợp quy hoạch với giá bán 795 triệu đồng/nền chính chủ. Đồng thời các đối tượng này còn cam kết đúng giá, đúng diện tích, đúng vị trí. Xây dựng ngay sau khi công chứng, hạ tầng hoàn thiện đường trước đất 6 m. Điện nước đầy đủ, có camera an ninh 24/24, diện tích 4 m x 17 m, 5 m x 18 m…

Tuy nhiên, qua rà soát, UBND phường Thạnh Xuân nhận thấy khu đất được các đối tượng bán thuộc các khu vực có nhiều khuất tất khi mà khu vực đường Võ Cây Dương thuộc tổ 16, khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Gia Bảo và bà Huỳnh Liên Lộc Thọ sử dụng. Đến tháng 4.2014 khu đất được chuyển nhượng cho ông Trần Văn Vinh sử dụng. Tháng 10.2018, ông Vinh ủy quyền cho ông Nguyên Văn Tiếng.

Đáng nói, qua kiểm tra UBND phường Thạnh Xuân xác minh khu đất nêu trên một phần thuộc về quy hoạch đất hỗn hợp và một phần đất y tế. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa theo diện tích đất ở.

Tại khu đất đường vào cầu Ba Phụ tổ 31 (gần Miếu Võ Rồng), khu phố 2, phường Thạch Xuân, thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 26 theo TL2005, tổ 31 khu phố 2, phường Thạch Xuân, quận 12, chủ sử dụng tự ý phân lô, bán nền. Qua kiểm tra, UBND phường Thạnh Xuân nhận thấy khu đất này thuộc quy hoạch khu 150 ha công viên cây xanh TP.HCM. Như vậy theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa theo quy định. Hiện nay, các trường hợp xây dựng mới công trình trên đất là xây dựng không phép phải được xử lý tháo dỡ theo quy định.

Chính quyền khuyến cáo người dân khi mua đất nền phân lô

Một khu đất khác rộng 1.000 m2 là khu đất thuộc tổ 32 (gần cầu 9 Mật) khu phố 2, phường Thạch Xuân thuộc một phần thửa đất số 34, 47 tờ bản đồ số 25 theo TL2005, khu phố 2 chủ đầu tư cũng tự ý làm đường, phân lô, xây dựng trái quy định khi được phân thành 21 lô đất, xây móng gạch, mỗi lô đất có diện tích từ 4 m x 15 m, 5 m x 18 m. Khu đất này thuộc quy hoạch 150 ha công viên cây xanh TP.HCM. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa theo quy định. Hiện nay, các công trình xây dựng mới trên đất là xây dựng không phép phải được xử lý tháo dỡ theo quy định.

Khu đất thuộc tổ 17, đường TX22, khu phố 5, phường Thạch Xuân chủ đất cũng tư tự ý làm đường phân lô bán nền trái quy định. Qua kiểm tra, UBND phường Thạnh Xuân nhận thấy khu đất này thuộc quy hoạch đất công viên cây xanh, công trình giáo dục và quy hoạch đất hạ tầng kỹ thuật. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa theo quy định. Hiện nay, công trình xây dựng mới trên đất là xây dựng không phép phải được xử lý tháo dỡ theo quy định.

Liên hệ chính quyền địa phương

“UBND phường Phú Thọ Hòa thông tin để người dân được biết, tránh tình trạng bị kẻ gian lợi dụng trục lợi bất chính. Yêu cầu Ban chỉ huy Công an nắm tình hình an ninh trật tự tại khu vực trên, kịp thời ngăn chặn và tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối mất an ninh trật tự”, bà Trần Tri Trân Trác, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Hòa cảnh báo.

Trước các vi phạm trên, UBND phường Thạnh Xuân khuyến cáo đối với việc mua bán chuyển nhượng đất theo hình thức phân lô như các đối tượng quảng cáo, người dân cần liên hệ UBND phường hoặc đến các cơ quan có chức năng để nắm rõ thông tin trước khi giao dịch nhằm tránh kẻ xấu lợi dụng.

Theo luật sư Hoàng Thu, hiện nay thị trường bất động sản, nhất là đất nền đang nóng sốt, người dân có tâm lý mua nhà đất bất chấp pháp lý. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đầu nậu đất đai đã đi mua gom đất thậm chí tự vẽ ra các dự án phân lô để lừa bán đất nền với giá cực rẻ. Do vậy, để nắm rõ pháp lý dự án trước khi mua, người dân hãy liên hệ chính quyền địa phương. Để chắc ăn hơn nữa, người dân chỉ mua đất phân lô đã có sổ đỏ và mua bán công chứng.