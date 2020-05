Thu nhập bao nhiêu mới đóng thuế ?

Số người nộp thuế ở bậc 1 (có thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng/tháng) chiếm gần một nửa người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công, ở mức 3,057 triệu người; kế đến số lượng nộp thuế bậc 4 (có thu nhập tính thuế từ 18 - 32 triệu đồng/tháng) đứng thứ 2, lên hơn 2,7 triệu người…

Số thu về thuế TNCN từ tiền lương , tiền công liên tục tăng qua các năm như năm 2017 tăng 120% so với năm 2016, năm 2018 tăng 124% so với năm 2017, năm 2019 tăng 108% so với năm 2018. Tổng thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2019 nộp vào ngân sách 79.219 tỉ đồng, tăng hơn 30.000 tỉ đồng so với năm 2016. Mặc dù số lượng người nộp thuế ở bậc 1 đông nhất nhưng số tiền thuế ở mức 6.561 tỉ đồng, bậc 4 đạt 8.526 tỉ đồng. Số lượng người có mức thu nhập ở bậc 7 (có thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng/tháng) chỉ 37.602 người nhưng số thuế nộp lên 33.074 tỉ đồng, số thuế nộp bình quân gần 880 triệu đồng mỗi người.