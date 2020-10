Thực hư đóng tài khoản ATM không hoạt động 90 ngày

NHNN giải thích rõ hơn “tài khoản” được đề cập ở quy định này là tài khoản người sử dụng dùng để truy cập, quản trị và vận hành các trang thiết bị của hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng và không liên quan gì đến tài khoản của khách hàng.

Thông tư 47 quy định về yêu cầu kỹ thuật an ninh, bảo mật trang thiết bị phục vụ hệ thống thanh toán thẻ và không điều chỉnh đối với tài khoản khách hàng của ngân hàng. Sau gần 6 năm thực hiện, Thông tư 47 đã góp phần chuẩn hóa hạ tầng công nghệ ngân hàng, đảm bảo hoạt động an toàn cho hoạt động của hệ thống trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ trong ngành ngân hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Trước những thay đổi về khoa học công nghệ và thách thức mới về an ninh, bảo mật công nghệ thông tin , NHNN đã dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 47/2014 để cập nhật các quy định kỹ thuật mới về an ninh, bảo mật đối với hệ thống thanh toán thẻ.