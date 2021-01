Thực phẩm tết 'homemade' vẫn nhộn nhịp

Huyền - nhân viên một doanh nghiệp tại Q.Tân Phú - vừa mới rao lên Facebook cá nhân mời người quen, bạn bè có nhu cầu món khô bò nhâm nhi dịp tết hay làm quà biếu tặng. Huyền giải thích đây là khô bò đặc sản Quảng Ngãi do người em dâu của cô tự tay làm để gia tăng thu nhập vì đang trong thời gian chăm con nhỏ và "sản phẩm làm ngon, sạch 100%”.

Sau khi rao chưa tới 2 ngày, một số người quen, bạn bè đã liên lạc mua ủng hộ khiến Huyền rất vui vì đây cũng là năm đầu tiên cô tập tành bán hàng. Huyền nói: “Hàng nhà làm thì nhiều, nhưng để có thể cạnh tranh được, có gì nói đó, phải bảo đảm 100% là hàng chất lượng và nguồn nguyên liệu an toàn”.

Tương tự, chị Diễm Chi ở Q.Thủ Đức (TP.HCM) cũng vừa mới giới thiệu danh sách hàng hóa cho mùa Tết Tân Sửu 2021 trên Facebook cá nhân của mình để khách đặt hàng và sẽ giao vào hạn cuối là 27 - 28 tết. Ngoài một số món ngày thường đã bán trước đây như yến đảo, chả cá Phan Rang, nước mắm, dịp này, Diễm Chi rao bán các loại chả lụa, nem chua, táo Phan Rang rim sấy, trâu gác bếp, heo gác bếp, lạp xưởng tươi, nấm hương... Theo đó, giá các sản phẩm này hoàn toàn không thay đổi so với năm trước. Chẳng hạn, chả lụa 260.000 đồng/kg, lạp xưởng tươi 400.000 đồng/kg, nem chua 260.000 đồng/kg, táo rim sấy 250.000 đồng/kg... Chị Diễm Chi bộc bạch: “Tất cả sản phẩm này đều do nhà chị tại Phan Rang làm bằng nguyên liệu thịt heo sạch, táo sạch, không có chất bảo quản, không bột ngọt”.

Tương tự cũng như 3 mùa tết trước, hai chị em Ngọc Vân tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang đi làm nhưng cứ đến tết lại rao bán một số loại mứt tự làm như mứt dừa, mứt gừng, mứt vỏ bưởi, mứt cà chua. Tết này chị em Ngọc Vân còn nhận làm một số món mặn như dưa chua, củ kiệu, tai heo, ba rọi rút xương ngâm nước mắm...

Mặc dù vẫn có nhiều băn khoăn về chất lượng, an toàn vệ sinh của thực phẩm nhà làm nhưng với nhiều người thì mua ủng hộ bạn bè, người quen và chỉ dịp tết nên cũng “không sao”. Nói như chị Hồng Hạnh (Q.1, TP.HCM), đơn giản vì cũng là người gốc miền Trung nên một số món ăn các tỉnh miền Trung do người miền Trung làm thấy hợp khẩu vị hơn là mua của những công ty lớn. Sản phẩm do người quen làm thì cũng yên tâm vì nguồn nguyên liệu được lựa chọn đảm bảo, họ cũng không có quá nhiều đơn đặt hàng nên không làm tràn lan.