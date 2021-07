Thực phẩm thiết yếu tại TP.HCM vẫn căng thẳng: Bài học từ Bắc Giang, Hải Dương

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 , năm 2021, sản lượng vải thiều tiêu thụ đạt 215.852 tấn (tương đương tăng 30,8% so với năm 2020). Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt 6.821 tỉ đồng, trong đó từ vải thiều ước đạt 4.274 tỉ đồng.

Thành công của Bắc Giang nhờ tỉnh sớm kiến nghị Chính phủ cho phép mở “luồng xanh” cho vải thiều Bắc Giang. “Luồng xanh” bao gồm giấy xác nhận an toàn Covid-19, cam kết đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch với tất cả hàng hóa, phương tiện, lái xe vận chuyển vải thiều từ tỉnh (mỗi chuyến hàng đều có bộ hồ sơ chứng minh an toàn Covid-19 kèm theo). Bộ GTVT chỉ đạo các hãng hàng không trong nước hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh phân phối vải thiều từ Bắc Giang vào các tỉnh phía nam với mức giá ưu đãi trong thời gian thu hoạch chính vụ mặt hàng này (10.6 - 20.7). Ngoài ra, vải thiều được bán trực tuyến trên nền tảng online, trên các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn trong nước và quốc tế với số lượng lớn nhất từ trước tới nay (trên 6.000 tấn).