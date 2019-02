'Thúc' thu mua dự trữ vụ lúa đông xuân tại ĐBSCL

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.Cần Thơ nhận định: “Sau tết, giá lúa đang xuống thấp và tiêu thụ chậm, bình quân thấp hơn khoảng 1.000 đồng/kg so cùng kỳ 2018 và khó tiêu thụ. Nguyên nhân chủ yếu do chưa ký các hợp đồng xuất khẩu gạo mới, nhiều doanh nghiệp thiếu vốn để thu mua lúa dự trữ khiến giá lúa giảm”.

Hiện lúa thường chỉ còn 4.300 đồng/kg, giảm khoảng 300 đồng/kg so với trước tết. Một số nơi tại An Giang, Đồng Tháp, Long An… giá lúa cũng đang giảm sâu. Dù biết bị thương lái ép giá nhưng nông dân bắt buộc bán lúa vì không có nơi trữ. Một nông dân ngụ tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa bán lúa thơm cách đây vài ngày cho thương lái với giá 5.000 đồng/kg, còn lúa IR 50404 chỉ 4.200 đồng/kg. Giá này thấp hơn khoảng 1.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm rồi. Tính ra 1 ha trồng lúa mất khoảng 8 triệu đồng.