Thuế 'quản' tới cắt tóc, gội đầu, giặt là, may đo

Chị Thanh chỉ vào những ghế gội, ghế xoay và máy hấp dầu, máy uốn tóc… đã được đẩy vào góc phòng, nói: “Không thấy đồ đạc phủ bụi à. Giãn cách mà làm tóc gì. Cả tháng nay chỉ có mì gói hết 2 bữa mỗi ngày”. Hai vợ chồng chị Thanh (chồng làm nghề sửa xe gắn máy) thuê mặt bằng trong hẻm này làm ăn đã hơn 3 năm nay với giá thuê 7 triệu đồng/tháng vừa ở vừa làm. Cuối năm 2019, vợ chồng dư sắm được chiếc xe máy giá 32 triệu, chở con chạy thẳng về quê Tây Ninh ăn tết. Nhưng dịch bùng lên từ tháng 2 năm ngoái khiến cuộc sống ngày càng khó khăn.

Sau tết, vợ chồng chị gửi con về quê, còn mình thì bám trụ lại TP. “Mà 3 tháng rồi chưa trả tiền thuê nhà. Hôm 28.5, chủ nhà tính đòi lại mặt bằng, rồi dịch bùng, họ tạm để yên. Bây giờ muốn bỏ hết về quê cũng không được. Tiền nhà chưa trả hết, về quê lại bị cách ly luôn...”, chị Thanh chán nản nói.

Tiệm may thời trang nữ trên đường Trần Văn Hoàng (Q.Tân Bình, TP.HCM) của chị Mi cũng chẳng khá hơn. Vừa là chủ, kiêm luôn thợ, chị Mi than hồi mới mở trước Tết Nguyên đán , khách đặt may lai rai cũng đủ sống nuôi con, trả tiền thuê mặt bằng 4 triệu đồng/tháng. Từ tháng 4 đến nay hàng may ra không có khách. “Khi chưa dịch, làm ăn nuôi một mẹ một con đã chật vật lắm rồi, tháng nào cũng đắp bên này, vá bên kia, nhất là khi con đến kỳ đóng tiền học. Cả tháng này hai má con ngồi nhìn nhau, chị may vá lai rai bọc ra nệm, áo gối cho vài khách hàng trong xóm, áo đầm không ai hỏi mua…”, chị Mi thở dài thườn thượt.