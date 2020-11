Thuế thu nhập cá nhân phụ thuộc vào tiền lương, tiền công

Với số thu hơn 100.413 tỉ đồng trong 10 tháng qua, thuế TNCN tăng 4,35% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng tốc độ tăng lại giảm 13,45% (cùng kỳ tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018) do dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến số thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân là những nguồn thu chính của thuế TNCN bắt đầu từ quý 2. Theo phân tích của Tổng cục Thuế, số thu thuế TNCN tăng chủ yếu do những nguồn thu phát sinh từ kinh tế năm 2019 nộp trong quý 1 năm 2020 tăng khá (tăng 17,2% so với cùng kỳ). Tình hình kinh tế năm 2019 tăng khá dẫn đến các doanh nghiệp (DN) chi trả thu nhập cho người lao động trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán tăng cao. Đồng thời thị trường BĐS sôi động, thị trường chứng khoán khởi sắc nên thuế TNCN từ những nguồn này trong quý 1 cũng tăng khá. Cụ thể thu từ tiền công, tiền lương quý 1 tăng 19,1%; thu từ đầu tư vốn tăng 15,2%; hoạt động kinh doanh của hộ cá nhân tăng 6,4%; thu từ chuyển nhượng BĐS tăng 6,1%... Thế nhưng từ tháng 3, dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam và tháng 4 thực hiện giãn cách xã hội , hoạt động kinh doanh giảm sút, nhiều DN cắt giảm tiền lương, tiền công, cho người lao động nghỉ luân phiên, hoạt động kinh doanh của cá nhân bị đình trệ, đồng thời thực hiện gia hạn thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị định 41/2020 dẫn đến số thu thuế TNCN từ quý 2 đến hết tháng 10 chỉ bằng 97,38% so với cùng kỳ, trong đó số thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công; từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân là những nguồn thu chính của thuế TNCN lần lượt chỉ đạt 94,39%; 92,88% so với cùng kỳ năm 2019.