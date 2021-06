Thủy sản Việt chưa tận dụng được EVFTA vì thẻ vàng

Thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan ban ngành, địa phương đã nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU và đã được phía Ủy ban Châu Âu (EC) ghi nhận, đánh giá cao cam kết. Tuy nhiên, một số công tác vẫn chậm, chưa có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài có giảm, nhưng chưa vững chắc và diễn biến phức tạp.

Báo cáo 5 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Thủy sản cho thấy xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng hơn 40% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu thủy sản tháng 5 đạt 750 triệu USD, lũy kế 5 tháng ước đạt 3,24 tỉ USD, tăng 12%. Có nhiều sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng như mặt hàng cá tra và tôm. Về thị trường, thủy sản Việt Nam xuất sang 4 thị trường chính: Mỹ chiếm 24,6% với giá trị tăng 63,6% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc chiếm 22,6%, giá trị tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước; Nhật Bản chiếm 6,6%, giá trị tăng 9,6% và Hàn Quốc chiếm 4,9%, giá trị tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.