Tỉ phú Thái Lan sắp nhận gần 700 tỉ đồng cổ tức tại bia Sài Gòn

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Thời gian chi trả là vào giữa tháng 12.

Do chịu ảnh hưởng bởi khó khăn kép từ Nghị định 100 cùng dịch Covid-19, kết quả kinh doanh của Sabeco đã giảm so với năm trước nhưng bắt đầu hồi phục từ quý 3 đến nay. Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 của doanh nghiệp này giảm 17% xuống còn 8.052 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 1% so với quý 3/2019 khi đạt 1.822 tỉ đồng do quản lý chi phí tốt hơn. Lũy kế 9 tháng năm 2020, doanh thu thuần công ty đạt hơn 20.096 tỉ đồng, giảm 29% và lợi nhuận trước thuế đạt 4.240,2 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019. Cổ phiếu SAB của Sabeco hiện đang giao dịch xoay quanh giá 182.000 đồng/cổ phiếu, giảm 20% so với đầu năm.