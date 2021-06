Nghịch lý thiếu điện, điện sạch vẫn phải giảm phát

Trước đó, vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, tình trạng nắng nóng gay gắt, kéo dài tại khu vực miền Bắc và bắc Trung bộ cũng khiến tiêu thụ điện tại khu vực này tăng đột biến, cao hơn 15% so cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, công suất tiêu thụ lớn xảy ra vào thời gian cao điểm từ 20 - 22 giờ, lúc không có nguồn điện mặt trời, cũng sẽ gây không ít khó khăn cho ngành điện. Do nhu cầu phụ tải điện tăng cao đột biến, miền Bắc và Trung lại đang vào mùa khô, nên đã xảy ra tình trạng quá tải cục bộ tại một số khu vực. Liên tiếp trong các ngày từ 31.5 - 3.6, vào một số giờ cao điểm, khu vực miền Bắc buộc phải cắt giảm công suất khoảng 500 - 2.000 MW nhằm chống quá tải lưới điện.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN, cho biết mọi năm, cứ bước vào mùa cao điểm nắng nóng, EVN đều phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp điện. Tuy nhiên, năm nay có một số khác biệt so với mọi năm. Đó là tỷ lệ tăng nhanh nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) trong hệ thống điện quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng công suất nguồn điện NLTT khoảng 22.250 MW (bao gồm cả thủy điện nhỏ), chiếm khoảng 31,2% tổng công suất đặt của toàn hệ thống, so với năm 2020 thì quy mô nguồn NLTT đã tăng gấp 2 lần. Thế nên, công tác vận hành hệ thống lưới điện, vận hành tại các nhà máy điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải khó khăn hơn rất nhiều so với các năm trước đây.

Bên cạnh đó, do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, khả năng lây nhiễm cao đã ảnh hưởng đến công tác đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng của EVN. Cụ thể, nhu cầu tiêu thụ điện thay đổi bất thường, ngoài quy luật, khó dự báo để đảm bảo vận hành tối ưu. Một số nhà máy phải dịch chuyển kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa do không có chuyên gia hoặc khó khăn trong việc mua sắm thiết bị. Đặc biệt, tại một số địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp, EVN đã phải lên phương án trực ca tập trung, đảm bảo an toàn cho bộ phận trực ca vận hành. Do đặc thù trong công tác vận hành điện, nếu trong nhóm trực ca có người nhiễm Covid-19 thì tình hình sẽ rất phức tạp.