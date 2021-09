Tiêu thụ điện toàn miền Nam lao dốc gần 30% sau 2 tháng giãn cách chống Covid-19

Theo số liệu từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, tiêu thụ điện toàn quốc và miền Nam tiếp tục giảm thấp trong 2 tuần đầu của tháng 9, thấp hơn 29% so với trước khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội từ giữa tháng 7; đồng thời cũng thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi ngày trong 2 tuần đầu tháng 9, mức công suất đỉnh của toàn miền Nam là gần 12.200 MW, sản lượng toàn hệ thống điện miền Nam là 243 triệu kWh/ngày.

Trong khi đó, mức công suất đỉnh của toàn quốc trong 2 tuần đầu tháng này là hơn 29.700 MW, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia là 624,3 triệu kWh/ngày. Như vậy, mức tiêu thụ điện toàn quốc trong 2 tuần đầu tháng cũng thấp hơn 24% so với trước khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội diện rộng từ giữa tháng 7; đồng thời cũng thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 8, tổng sản lượng thương phẩm của EVNSPC chỉ còn 172,8 triệu kWh, giảm 17% so với tháng 7 và giảm trên 75 triệu kWh so với sản lượng ngày lớn nhất trước khi dịch bùng phát lần thứ 4. Tương ứng tỷ lệ giảm gần 31% và giảm hơn 16% so cùng kỳ. Cụ thể, 8 tháng, tiêu thụ điện trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng giảm 26,3% (khoảng hơn 1 triệu kWh), khách sạn nhà hàng giảm gần 20% (giảm 37,2 triệu kWh), quản lý tiêu dùng dân cư giảm gần 3,2% (giảm 60,2 triệu kWh), nông lâm thủy sản giảm 0,29% (giảm 1,16 triệu kWh) và hoạt động khác tăng 1,5% (tăng 2,72 triệu kWh). Một số công ty điện lực địa phương tăng trưởng âm như Kiên Giang giảm 3%, tương đương giảm 52 triệu kWh; Đồng Tháp giảm 0,8%, tương đương 14,5 triệu kWh; An Giang giảm 0,6%, tương đương 10 triệu kWh và Ninh Thuận giảm 0,2%, tương đương 1,05 triệu kWh do ảnh hưởng của dịch Covid 19.