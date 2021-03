Tín dụng 'phập phồng' chờ chống dịch

Ông Ngô Quang Trung, Tổng giám đốc NH TMCP Bản Việt, cho biết tăng trưởng tín dụng của NH Bản Việt tính đến thời điểm hiện nay khoảng 3%, mức tăng không đạt như kỳ vọng đưa ra 4 - 5% trong quý 1 và kỳ vọng chỉ tiêu 15% cho cả năm. Thường thì quý đầu tiên của năm, các NH sẽ đẩy mạnh cho vay để lấy đà cho cả năm. Hơn nữa, đặc điểm năm nay thanh khoản hệ thống tốt nên ngay từ đầu năm, các NH đã cạnh tranh nhau để thu hút khách hàng, đặc biệt là các DN. Đối với NH Bản Việt, khách hàng cũ hiện nay vẫn vay và giải ngân bình thường, còn tăng trưởng khách hàng mới chưa được mạnh so với kỳ vọng, trong khi nhu cầu vay của khối khách hàng cá nhân (sản xuất kinh doanh, mua nhà) tăng tốt hơn.

Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP 2 tháng đầu năm tăng 1,5% so với cuối năm 2020, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dòng vốn chủ yếu chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh là chính, chiếm tỷ trọng 71%, còn lại bất động sản chiếm 13,8% và cho vay tiêu dùng 15,2%.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), cho biết tính đến ngày 12.3, tăng trưởng tín dụng của ngành NH khoảng 0,95% so với cuối năm 2020 và dự báo quý 1 tăng trưởng tín dụng vào khoảng 1,5 - 2%. Mức tăng trưởng này tương đương với các năm khác và cao hơn cùng kỳ năm ngoái, chỉ ở mức 0,68%. Dòng vốn từ NH chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất như công nghiệp xây dựng tăng 0,6%, thương mại dịch vụ tăng 0,9%...; đối với lĩnh vực ưu tiên, tín dụng tăng ở công nghệ cao 0,05%, công nghiệp hỗ trợ tăng 2,24%. Tín dụng ở các lĩnh vực được xem là tiềm ẩn rủi ro như chứng khoán giảm 10%, BOT giảm 1,6%, riêng bất động sản tăng 0,95%. Việc hấp thụ vốn của nền kinh tế hiện nay không phải đến từ lãi suất cao hay thấp mà do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do dịch Covid-19 gây ra nên nhu cầu vay vốn chậm lại, nhất là của các DN vừa và nhỏ. Từ năm ngoái đến nay, các NH liên tục giảm lãi suất cho vay, nhu cầu tín dụng đã xuất hiện trở lại nhưng chưa mạnh so với thời điểm bình thường. Ông Tuấn Anh kỳ vọng nhu cầu tín dụng sẽ tăng trưởng mạnh vào quý 3.