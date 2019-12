Tổng giám đốc VPBank mua ½ lượng cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu VPBank phát hành trong đợt ESOP này sẽ được lấy từ nguồn cổ phiếu quỹ mà nhà băng đang nắm giữ 123,2 triệu cổ phiếu. Với 31 triệu cổ phần tương ứng 1,288% vốn đang lưu hành, giá phát hành cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cổ phần. VPB sẽ thực hiện phát hành ESOP trong năm 2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm và được giải tỏa dần theo lộ trình 30% số cổ phần cán bộ nhân viên được mua sẽ được giải tỏa sau 1 năm, 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 2 năm, 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong đợt phát hành này có 14 cá nhân là cán bộ công nhân viên đăng ký mua. Trong đó, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc của VPBank đăng ký mua hơn 15,4 triệu cổ phiếu, chiếm gần 50% tổng lượng cổ phiếu phát hành ESOP. Dự kiến sau khi đợt phát hành, ông Vinh sẽ sở hữu hơn 31,4 triệu cổ phiếu VPBank, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,24%.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 2.12, giá cổ phiếu VPBank trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM giảm 150 đồng, còn 20.000 đồng/cổ phần.

Tính đến hết tháng 10, lợi nhuận trước thuế của VPBank ở mức 8.423 tỉ đồng, đạt gần 90% kế hoạch năm và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng tín dụng đạt 15,3%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình của ngành. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 29.610 tỉ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2018.