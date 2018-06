Top các công ty đại chúng lớn nhất thế giới năm 2018

Cụ thể, top 10 doanh nghiệp đại chúng lớn nhất thế giới lần lượt là: Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB), ngân hàng JPMorgan Chase, hãng đầu tư Berkshire Hathaway, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), ngân hàng Bank of America, ngân hàng Wells Fargo, hãng công nghệ Apple, ngân hàng Bank of China, hãng bảo hiểm Ping An Insurance Group.



Trung Quốc là nhà của 291 doanh nghiệp trong danh sách Global 2000, trong khi Mỹ đứng đầu thế giới với 560 doanh nghiệp. Global 2000 năm 2018 là danh sách các doanh nghiệp đại chúng lớn nhất thế giới năm thứ 16 của Forbes, gồm các công ty đến từ 60 nước. Các hãng này có doanh số đạt tổng cộng 39.100 tỉ USD, lợi nhuận 3.200 tỉ USD, tổng giá trị tài sản 189.000 tỉ USD và giá trị thị trường 56.800 tỉ USD.

Tất cả số liệu trên đều tăng ở mức hai chữ số so với năm ngoái. Đặc biệt, lợi nhuận các công ty tăng ấn tượng 28%. Bảng xếp hạng Global 2000 được đánh giá dựa trên điểm tổng hợp từ các khía cạnh được đánh giá một cách bình đẳng: doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường.

Đây là năm thứ sáu liên tiếp ICBC và CCB đứng hai vị trí đầu bảng. Theo sau hai nhà băng này là ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase và hãng đầu tư Berkshire Hathaway của tỉ phú Warren Buffett. Dù số lượng doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ trong top 10 là ngang nhau, doanh nghiệp Mỹ vẫn chiếm đa số khi xét đến cả bảng xếp hạng top 2000 khi chiếm 30%.

Ảnh: Reuters JPMorgan Chase

Trung Quốc và Hồng Kông có 291 doanh nghiệp lọt Global 2000, tăng từ mức 262 trong năm 2017. Trong danh sách đầu tiên được công bố hồi năm 2003, chỉ có 43 doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông. Trong khi đó, Nhật Bản, Anh và Hàn Quốc cũng lọt vào top 5 nước có nhiều doanh nghiệp trong top Global 2000 nhất.

Gương mặt mới nổi bật năm nay là Spotify, hãng có đợt IPO được xem là đáng chú ý nhất trong danh sách. Dịch vụ phát nhạc trực tuyến ra mắt ở vị trí 1.644 với vốn hóa thị trường 27 tỉ USD. Dù vậy, hãng lỗ khoảng 1,3 tỉ USD năm qua.

Global 2000 năm 2018 có 131 công ty mới. Thị trường IPO toàn cầu đem thêm 14 công ty mới vào danh sách. Hãng chăm sóc cá nhân Thụy Điển Essity là công ty vừa được niêm yết có thứ hạng cao nhất là 722.

Các hãng dầu khí phục hồi trong năm nay, phần lớn nhờ giá dầu tăng. Một trong những hãng có bước nhảy vọt lớn nhất trong năm nay là Chevron khi tăng 338 vị trí lên hạng 21. Công ty lỗ 497 triệu USD năm 2016 nhưng mới đây lời 10,2 tỉ USD. BP cũng nối gót Chevron khi tăng 323 bậc lên hạng 36 với lợi nhuận 4,3 tỉ USD.