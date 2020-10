TPBank lý giải tăng lãi vay lên 12,2%/năm do hết thời gian ưu đãi

Theo TPBank, ngày 24.3, ngân hàng đã tiếp nhận “Đề nghị hỗ trợ” về việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa nhi Sài Gòn Chi nhánh Đồng Nai (công ty) và TPBank - Trung tâm bán Miền Nam 2 đã thực hiện điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc cho khách hàng từ tháng 04.2020 - 08.2020.

Trước đó, công ty gửi đơn đề nghị TPBank giảm lãi nhưng không được chấp thuận do thời điểm đó, để đảm bảo quyền lợi của tất cả khách hàng, ngân hàng sẽ xem xét điều chỉnh lãi suất tùy theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với từng trường hợp. Với trường hợp của công ty, TPBank đánh giá nguồn thu công ty không bị ảnh hưởng do dịch trực tiếp (bởi công ty kinh doanh ngành nghề về y tế) mà chỉ bị ảnh hưởng do giãn cách, bệnh nhân vẫn có nhu cầu đi khám. Xét mức độ ảnh hưởng không nghiêm trọng nên TPBank không chấp thuận giảm lãi, chỉ đồng ý cơ cấu nợ gốc.