TPHCM cần thêm nhiều sân bay?

Chiều qua (12.3), Sở GTVT TP.HCM tổ chức Hội nghị góp ý về quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt, sân bay vùng TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch sân bay vùng TP.HCM giai đoạn tới theo đề án quy hoạch của Bộ GTVT gần như không có gì thay đổi, chỉ bao gồm Cảng hàng không Long Thành và bổ sung thêm các nội dung điều chỉnh quy mô sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu lượt hành khách/năm khi có nhà ga T3 mới.

Tổng hợp góp ý cho bản quy hoạch, ông Vương Quang Hưng, Trưởng phòng Xây dựng đường bộ, đại diện Sở GTVT TP, đánh giá sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay đang nằm trong vùng lõi TP, việc đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường bền vững (như tiếng ồn, nước thải...), kết nối giao thông tại vùng lõi đô thị với mật độ lưu lượng rất lớn nên thường xuyên gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hiện nay chỉ nêu các chỉ tiêu hiện tại, không đánh giá thời điểm năm 2030, cũng như đến năm 2050 nên không đủ cơ sở đánh giá việc đáp ứng các quy định nói chung của sân bay Tân Sơn Nhất.

Do đó, cần nghiên cứu bổ sung quy hoạch cảng hàng không mới ngoài đô thị hiện hữu, thay thế dần Tân Sơn Nhất khi đã hoàn thành sứ mệnh và để giải quyết các vấn đề nêu trên. Địa điểm được Sở GTVT TP đề xuất là khu vực H.Củ Chi vì có nhiều thuận lợi: Đây là khu vực có địa chất tốt, đáp ứng nhu cầu xây dựng cảng hàng không; quỹ đất đai còn trống nhiều, chi phí giải phóng mặt bằng còn thấp; các quy hoạch về giao thông đường bộ cơ bản đáp ứng nhu cầu kết nối (QL22, đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 3, Vành đai 4, tuyến metro số 2...). Chưa kể, trong tương lai, khi hình thành cảng hàng không mới, các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bình Dương... sẽ trực tiếp ra vào sân bay mà không phải đi vào vùng lõi TP.HCM, giảm bớt lưu lượng, mật độ, góp phần giảm ùn tắc giao thông, các vấn đề về an toàn, ô nhiễm môi trường cũng sẽ được giải quyết. Các khu đô thị (KĐT) xung quanh cũng sẽ dần hình thành và phát triển, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.