TP.Hồ Chí Minh không còn nhà giá thấp

Báo cáo mới công bố của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, thị trường bất động sản cả nước quý 3/2019 tiếp tục có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2018, xuất hiện nhiều dấu hiệu phát triển không ổn định.

Tại Hà Nội, trong quý 3, thị trường bất động sản đánh dấu sự sụt giảm cả về lượng cung và giao dịch so với quý 2 và cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ hấp thụ ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Theo khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, giao dịch thành công chủ yếu vẫn là khách hàng có nhu cầu ở thực, còn đầu tư lướt sóng lãi nhanh từ bất động sản Hà Nội giảm mạnh. Đầu tư để kinh doanh bất động sản nhỏ lẻ kém hiệu quả hơn so với TP.HCM. Trong khi đó, giá bán căn hộ gần như không có biến động so với quý trước, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Giá nhà ở thấp tầng biệt thự, liền kề tiếp tục ổn định.