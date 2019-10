Thêm chủ công ty bất động sản vào 'tầm ngắm' của Bộ Công an

Thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra , Bộ Công an cho biết đã nhận được đơn của khách hàng mua nền đất tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tố cáo bà Nguyễn Kim Phượng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh có địa chỉ 119, ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và một số cá nhân khác có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường (Long Anh).

Chính vì vậy, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an chuyển đơn đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an để giải quyết theo quy định của pháp luật

Như Báo

đã có nhiều bài viết phản ánh

chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường ở Long An dù đã ký hợp đồng bán đất nền cho khách hàng từ giữa năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa đền bù xong, chưa được cơ quan chức năng giao đất... Nhiều khách hàng đã đóng lên đến 95% giá trị nền đất. Khi biết dự án gặp nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý và khó triển khai, họ yêu cầu thanh lý hợp đồng, nhưng Công ty TNHH đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh lẩn tránh. Quá bức xúc vì chủ đầu tư làm ăn gian dối, khách hàng đã kéo đến Tỉnh ủy Long An kêu cứu, đồng thời gửi đơn tố cáo lừa đảo đến Bộ Công an.

Thanh Niên