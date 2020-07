Trợ giá ngàn tỉ cho xe buýt là không đủ

Về việc phát sinh liên quan đến chậm triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định để thanh toán kinh phí trợ giá xe buýt cho các đơn vị vận tải trong năm 2019 đối với phần bổ sung dự toán trong 4 tháng cuối năm và triển khai công tác đặt hàng, đấu thầu năm 2020 vừa qua, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM lý giải là do quan điểm chưa thống nhất giữa Sở Tài chính và Sở GTVT trong công tác lập, bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt, cũng như phải thực hiện theo đúng quy định.

"Trước Tết Nguyên đán 2020, khi đi thăm các HTX, ban cán sự Sở GTVT rất trăn trở, nhiều xã viên HTX gần đến tết không có tiền mà còn nợ ngân hàng mua xe, tiền nhiên liệu, trả lương cho lái xe, cho tiếp viên. Tuy nhiên do kinh phí cấp ít, chúng tôi cũng không có cách nào khắc phục. Từ đó, Sở quyết liệt đề xuất TP tính toán lại đầy đủ, chính xác hơn để bù cho sự thiếu hụt. Đến thời điểm này, Sở GTVT mới được cấp bổ sung khoản kinh phí thiếu hụt năm 2019 dẫn đến thanh toán chậm trễ cho doanh nghiệp, HTX. Trong vài ngày tới, các DN, HTX sẽ được bổ sung đầu đủ kinh phí trợ giá cho năm 2019" - vị này nói.

Tương tự, đối với dự toán chi ngân sách trợ giá năm 2020 được Sở Tài chính thẩm định trình UBND TP phê duyệt, giao dự toán cho Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng là 1.150 tỉ đồng, Sở GTVT TP tính toán vẫn chưa đủ.

Cụ thể, về sản lượng hành khách bình quân trên 1 chuyến, Sở Tài chính thẩm định là 44,5 hành khách/chuyến, tăng 50% so với thực tế thực hiện năm 2019. Con số này rất khó thực hiện, đặc biệt trong năm 2020, khi ngành vận tải chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch Covid-19 . Về số lượng chuyến xe hoạt động, Sở Tài chính dự kiến là 4,5 triệu chuyến xe/năm, tương ứng dự toán cho các tuyến xe buýt phổ thông là 956,5 tỉ đồng. Điều này là không thể thực hiện được trong điều kiện các yếu tố chi phí đều tăng, phương tiện đã được các đơn vị vận tải đầu tư thay thế mới. Các số liệu dự toán về doanh thu bình quân từ vé cũng chưa phù hợp tình hình thực tế, khiến Sở GTVT không thể triển khai đầu tư thay thế phương tiện mới đối với các tuyến phương tiện cũ, đồng thời phải tạm ngưng 1 số tuyến trợ giá, phá vỡ kế hoạch dự kiến mở mới 1 số tuyến kết nối các khu đô thị mới, khu dân cư...

"Sau khi được UBND TP thống nhất cho phép tính toán lại sản lượng hành khách theo tinh thần tính đúng, tính đủ, Sở GTVT TP đã đề xuất tăng thêm 161 tỉ đồng tiền trợ giá cho năm 2020 so với dự toán từ đầu năm để không tái diễn tình trạng như năm 2019. Song, do vẫn chưa chốt được con số nên Trung tâm giao thông công cộng chưa có cơ sở để ký hợp đồng với các HTX, doanh nghiệp xe buýt trong năm 2020. Vị này cũng dự báo có thể do vấn đề phân bổ ngân sách đầu năm không điều chỉnh và nếu có điều chỉnh, đến giai đoạn cuối năm mới được bổ sung nên giải ngân trợ giá năm nay chắc chắn có chậm trễ nhưng các đơn vị vận tải có thể chấp nhận được" - Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM thông tin.