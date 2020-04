Trong khi chờ quyết định giảm, điện vẫn tính theo biểu giá hiện hành

Cũng theo EVN, ngay từ khi bắt đầu xuất hiện dịch ở Việt Nam, Tập đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid -19, Tập đoàn này và các đơn vị đang tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Cụ thể, trong công tác vận hành hệ thống điện, EVN đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, liên tục. Các cơ quan, bộ phận có chức năng nhiệm vụ quan trọng như các Trung tâm Điều độ, các nhà máy điện, các trạm biến áp sẵn sàng các giải pháp đảm bảo cung cấp điện trong các kịch bản, kể cả tình huống cực đoan. Các đơn vị thành viên đã xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, liên tục và chủ động phòng chống dịch, ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Nhiều đơn vị đã tổ chức lực lượng vận hành nghỉ tập trung sau ca làm việc, bố trí các kíp trực tách biệt nhau sẵn sàng cho việc thay thế, xoay vòng, ứng trực hỗ trợ lẫn nhau nhằm đảm bảo nguồn nhân lực được phân bổ tối ưu trong điều kiện vừa phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phải bảo toàn lực lượng lao động trong suốt quá trình phòng chống dịch.