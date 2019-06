Trung Quốc cung cấp gần 46% giấy cho thị trường Việt

Hết tháng 5, giấy nhập từ Trung Quốc về Việt Nam chiếm tỷ trọng 45,62%, đạt 133,47 triệu USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Nếu tính riêng tháng 5, nhập khẩu giấy từ Trung Quốc cũng tăng gần 19% so với cùng kỳ tháng 5.2018.

Một trong những lý do khiến tỷ trọng giấy cung cấp cho Việt Nam từ Trung Quốc tăng mạnh, theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), do vị trí địa lý giáp biên và khoảng cách giữa hai nước không xa nhau nên khá thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa. Vì lý do đó, không chỉ có giấy, Trung Quốc lâu nay đã là thị trường cung cấp chính nguyên liệu và hàng hóa cho Việt Nam.