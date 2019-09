Trung Quốc hôm nay xả kho 10.000 tấn thịt đông lạnh

Một công ty của nhà nước điều phối kho dự trữ thịt đông lạnh của Trung Quốc sẽ đứng ra đấu thầu lượng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu này. Theo quy định, mỗi đơn vị thầu chỉ được phép mua 300 tấn thịt heo đông lạnh.

Trước đó, dịch tả lợn châu Phi làm Trung Quốc thiệt hại khoảng 1/3 tổng số heo ở các trại chăn nuôi của nước này, khiến thị trường thịt heo Trung Quốc chao đảo, đẩy giá thịt tăng gần gấp đôi so với năm 2018. Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tổng đàn heo của quốc gia này giảm đến 60 triệu con so cùng thời điểm năm 2018.

Rất nhiều món ăn của Trung Quốc sử dụng thịt heo Ng.Ng

Điều đáng nói, người dân Trung Quốc thuộc diện “cuồng” món thịt heo hơn các quốc gia khác. Món thịt heo đóng vai trò quan trọng trong bữa ăn hằng ngày của họ. Đây cũng là một trong những lý do khiến nguồn cung thịt heo đã thiếu càng thiếu trầm trọng. Thậm chí, để hỗ trợ người dân, chính quyền Trung Quốc đã trợ cấp khoảng 3,2 tỉ NDT (tương đương 10.000 tỉ đồng) cho các gia đình có thu nhập thấp… không đủ tiền mua thịt heo. Trước đó, để hạn chế độ “cuồng” thịt heo của người dân, chính quyền một số địa phương ở Trung Quốc đã phải phát tem phiếu mua thịt giá rẻ cho người dân. Trên phiếu quy định rõ mỗi người tiêu dùng chỉ có thể mua tối đa 1 kg thịt heo mỗi ngày tại 10 điểm bán hàng thí điểm. Giá thịt heo tăng khiến nhiều mặt hàng rau củ tại quốc gia này tăng mạnh. Theo số liệu của Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc, cuối tháng 8, giá thịt heo tại Trung Quốc tăng tới 92,3% so cùng kỳ năm ngoái, tăng 9,3% so tháng trước đó. Chỉ riêng mức tăng giá thịt heo đã kéo theo 1,08% trong mức tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI (2,8%) của nước này.