Trung Quốc lùi thời gian thông quan hàng biên giới đến cuối tháng 2.2020

Trước đó, các cửa khẩu phụ, cặp biên giới Lạng Sơn được phía hải quan Trung Quốc thông tin sẽ được thông quan hàng hóa từ ngày 10.2. Lý do lùi thời gian do phía Trung Quốc không đủ nhân sự vì nhiều cán bộ đang bị cách ly do dịch bệnh Corona