Trung Quốc tăng nhập khẩu sắn, các nhà máy chế biến đang thiếu nguyên liệu

Theo thông tin từ Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 2 ước đạt 210.000 tấn với giá trị đạt 81 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 683.000 tấn và đạt giá trị 256 triệu USD.

So sánh với cùng kỳ năm 2020, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 56% về khối lượng và tăng 77,9% về giá trị. Trong tháng 1, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính, chiếm tới 95,4% thị phần, gấp 2,3 lần về khối lượng và gấp 2,5 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Giá sắn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong tháng đầu năm nay cũng tăng cao với 242,2 USD/tấn, tăng 69% so với tháng 1.2020.

Ở thị trường trong nước, từ đầu tháng 2 đến nay, giá thu mua sắn lát tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) tăng lên mức 5.650 đồng/kg. Các nhà máy tinh bột sắn ở khu vực miền Trung và miền Nam tăng công suất do giá tinh bột thành phẩm, giá phụ phẩm đều cao.

Báo cáo của Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản cũng dẫn thông tin từ Hiệp hội sắn Việt Nam cho biết, hiện nay nhiều nhà máy chế biến sắn đang thiếu nguyên liệu dù vụ sản xuất 2020 - 2021 theo thông lệ hàng năm còn kéo vài tháng nữa. Theo đánh giá của một số nhà máy, thời điểm cuối vụ 2020 - 2021 và trước khi có sắn vụ mới 2021 - 2022, giá sắn nguyên liệu có thể tăng lên mức kỷ lục.

Theo nhận định từ các thương nhân, giá sẽ giữ mức cao vì nguồn cung giảm. Nguồn sắn lát thu mua nhập kho vụ 2020 - 2021 của Việt Nam ở mức thấp, trong khi giá tinh bột sắn và giá ngô tăng dẫn đến các nhà máy của Trung Quốc ưu tiên sử dụng sắn lát nghiền. Tại cảng Quy Nhơn (Bình Định), giá chào bán sắn lát khô đi cảng Trung Quốc đã lên tới 270 USD/tấn.