Hậu Covid-19, 'không nên chỉ chú trọng thị trường Trung Quốc'

Sáng 30.6, tại TP.Phan Thiết, Bình Thuận, Viện Nghiên cứu chiến lược và quản trị DN (ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) phối hợp với Hiệp hội DN Bình Thuận và Văn phòng VCCI Bình Thuận tổ chức hội thảo “Giải pháp cấp bách và định hướng chiến lược phát triển bền vững của DN ở Bình Thuận' hậu Co vid-19 ”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Lê Cao Thanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược và quản trị DN cho rằng, trong bối cảnh sau đại dịch, phần lớn các DN của cả nước nói chung, Bình Thuận nói riêng đang gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu sản xuất, ngừng trệ xuất khẩu. Nhiều DN mất khả năng cân đối nguồn thu phải ngưng hoạt động.

Ông Lê Văn Lợi, Phó chủ tịch Hiệp hội DN Bình Thuận, cho rằng ở Bình Thuận chủ yếu là các DN vừa và nhỏ. Sau đại dịch Covid-19, nhiều DN của Bình Thuận chịu ảnh hưởng nặng nề, phải cắt giảm nhân viên. Các DN du lịch, do không có khách nên phải ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Các DN xuất khẩu thiếu nguyên phụ liệu, không tìm được thị trường tiêu thụ, phải giảm quy mô sản xuất kinh doanh

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận cho biết công ty của ông là công ty nhà nước. Hiện cũng đang gặp khó khăn, nhất là đầu ra tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ. Sau đại dịch Covid-19, các thị trường càng thu hẹp nên đầu ra bị thu hẹp theo, khiến cho việc sản xuất bị ngưng trệ, hàng tồn kho nhiều, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của cán bộ và người lao động.

Theo ông Phan Trung Can, đại diện cho một resort ở Mũi Né, trong 3 tháng qua, resort của ông không có khách, phải đóng cửa để sửa chữa . Tuy nhiên, DN vẫn phải "căng mình" trả lương cho nhân viên. Theo ông Can, đây là tình trạng chung của ngành du lịch Bình Thuận do thiếu vắng khách du lịch trong đại dịch Covid-19.