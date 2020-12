Trung Quốc vào top 3 thị trường lớn bán xe vào Việt Nam

Cụ thể, số liệu của Tổng cục Hải quan vừa cập nhật cho thấy, trong tháng 11, nhập khẩu xe của Việt Nam đạt 12.237 chiếc với tổng trị giá 273 triệu USD, giảm hơn 10%, tương đương 1.416 chiếc, giảm 10 triệu USD so với tháng 10. Xe nhập khẩu Việt Nam trong tháng qua chủ yếu xuất xứ từ 3 thị trường chính là Thái Lan với 5.927 chiếc, từ Indonesia với 3.823 chiếc và từ Trung Quốc với 1.204 chiếc. Tổng số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Xe nhập từ Trung Quốc chủ yếu là ô tô chuyên dụng (638 chiếc, tăng 37%) và ô tô tải (khoảng 300 chiếc, tăng gấp đôi so tháng trước). Ngoài thị trường Trung Quốc, nhóm xe nhập là ô tô chuyên dụng từ thị trường Mexico có 260 chiếc (tăng 15 lần), từ Hàn Quốc 96 chiếc (tăng 19%) so với tháng trước. Nhập khẩu nhóm xe này của Việt Nam trong tháng 11 gần 1.200 chiếc với 51 triệu USD, tăng hơn 45% về số lượng và tăng 43% về trị giá.

Ngoài ra, theo Tổng cục Hải quan, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về trong tháng 11 giảm mạnh gần 19% (giảm 1.938 chiếc) đạt 8.441 chiếc với trị giá gần 161 triệu USD, chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia. Lượng ô tô tải nhập trong tháng cũng đạt 2.585 chiếc, với trị giá đạt 61,4 triệu USD; tăng 6,6% về lượng và tăng 10,3% về trị giá so với tháng trước.

Như vậy, tính lũy kế hết tháng 11, Việt Nam đã nhập khẩu 92.261 ô tô các loại, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 68.104 chiếc, giảm 31,4%; ô tô vận tải là 18.091 chiếc, giảm 34,3%.

Không chỉ có ô tô, trong tháng 11, nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô từ Trung Quốc cũng tăng mạnh hơn 30% so với tháng trước. Cụ thể, trong tháng 11, Việt Nam chi 427 triệu USD để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, tăng 8,2% so với tháng trước. Trong đó, chủ yếu nhập từ Hàn Quốc với 113 triệu USD, tăng nhẹ 1%; từ Thái Lan với 86 triệu USD, tăng 2%; từ Nhật Bản với 80 triệu USD, tăng 11,24%; từ Trung Quốc với 75 triệu USD, tăng mạnh 30% so với tháng trước.

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 4 thị trường, nước xuất xứ này là 354 triệu USD, chiếm tỷ trọng 83% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua. Lũy kế 11 tháng, chi nhập khẩu nhóm hàng này đạt 3,5 tỉ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.