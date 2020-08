Covid-19 kéo kim ngạch nhập khẩu xe giảm cả tỉ đô

Số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, nhập khẩu ô tô tăng mạnh so với tháng 6. Song lũy kế 7 tháng, cả số lượng và trị giá nhập khẩu ô tô năm nay giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 7, cả nước nhập khẩu 4.760 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch 107,7 triệu USD, tăng 34% về số lượng và tăng 10% về kim ngạch so với tháng 6.