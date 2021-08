Từ hôm nay, shipper tại TP.HCM hoạt động như thế nào?

Đối với các quận, huyện còn lại, shipper chỉ hoạt động trong quận, không giao hàng liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng. Các nhóm đối tượng được phép lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn 2718 ngày 15.8, bắt buộc phải có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định. Cách thức nhận diện các đối tượng được phép tham gia lưu thông gồm: mẫu Giấy đi đường theo hướng dẫn của UBND TP và đồng phục.

Ngay sau quyết định của UBND TP, các hãng gọi xe công nghệ đã thông báo về việc thay đổi địa bàn hoạt động của shipper.

Cụ thể, kể từ ngày 23.8, ứng dụng Gojek Việt Nam tạm ngưng cung cấp các dịch vụ đặt thực phẩm GoFood và giao hàng GoSend tại các khu vực tại TP Thủ Đức (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức cũ) và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.

Đối với các khu vực khác, dịch vụ GoFood và GoSend sẽ được giới hạn hoạt động theo phạm vi trong quận trong khung giờ từ 6 - 17 giờ hàng ngày. Việc duy trì cung cấp dịch vụ tại các địa bàn được phép hoạt động sẽ tuỳ thuộc vào tình hình thực tế và quy định của các cơ quan có liên quan.

Tương tự, ứng dụng Grab cũng gửi thông báo tới tài xế về việc thay đổi địa bàn hoạt động theo Công văn 2796 của UBND TP.HCM. Đồng thời, yêu cầu tài xế tuân thủ các quy định về bộ nhận diện thương hiệu như: QR Code, thẻ đeo, giấy đi đường, băng tay shipper.

Trước đó, ứng dụng gọi xe Be ra mắt tính năng “Cần hỗ trợ” và Tổng đài chăm sóc khách hàng, tài xế 1900 232345 nhằm tiếp nhận thông tin những trường hợp khó khăn, cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm tại tâm dịch TP.HCM. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án "Tổng đài khẩn cấp tiếp nhận và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn thành phố" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM triển khai. Trên cơ sở thông tin cần được giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, Dự án hỗ trợ sẽ tổng hợp tất cả nhu cầu, thực hiện xác minh và Be tiến hành vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân theo nhu cầu.