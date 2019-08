UBND TP.HCM 'thúc' quận 5 đẩy nhanh tiến độ sửa chợ An Đông

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn 6556 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến về dự án cải tạo nâng cấp 4 mặt tiền tại Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông (chợ An Đông). Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo giao cho UBND Q.5 thực hiện việc giám sát, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp 4 mặt tiền tại chợ An Đông theo đúng thủ tục và thẩm quyền được quy định.

Đặc biệt đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ bà con tiểu thương kinh doanh dịp cuối năm. Ngoài ra, UBND TP.HCM trực tiếp giao Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn UBND Q.5 thực hiện quy trình điều chỉnh dự án, đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định. Thực tế, năm 2018, dự án cải tạo nâng cấp 4 mặt tiền chợ đã bị dời ngày khởi công đến 4 lần. Cuối tháng 7.2018, đích thân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân xuống làm việc và hứa với tiểu thương sớm triển khai.

Bài Thái Trang (bìa phải) vừa kỳ hợp đồng mới tại Ban quản lý chợ An Đông Ng.Ng Sáng nay 8.8, tại văn phòng ban quản lý chợ, bà Thái Trang - đại diện thương nhân kinh doanh ngành hàng thời trang cho biết, tập thể tiểu thương chợ vẫn đang kiến nghị với lãnh đạo UBND Q.5 trong nỗ lực lấy lại vị thế của ngôi chợ truyền thống vào hàng nhất nhì của thành phố.

Bà Trang cho rằng, thực tế là môi trường kinh doanh khang trang sạch đẹp mới là điểm thu hút khách và tạo niềm tin cho khách hàng đến mua sắm. Hiện tại các hạng mục nâng cấp sửa chữa chợ đã làm tốt phần thay gạch, hạng mục bắt máy điều hòa không khí vẫn còn dang dở. "Hôm nay, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM, chúng tôi cũng thiết tha đề nghị quận phải khẳng định ngày tháng cụ thể khởi công 4 mặt tiền càng sớm càng tốt. Dự án đã được khởi động chậm hơn một năm, hoãn 5 lần, chần chừ tiếp sẽ không bao giờ kịp cho hoạt động kinh doanh dịp cuối năm và chợ An Đông còn lâu mới có động lực lấy lại phong độ trở thành bộ mặt của thành phố như mong muốn'- bà Trang nói.