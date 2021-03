UOB dự báo GDP Việt Nam tăng 7,1%

Theo đánh giá của UOB, các hoạt động kinh tế Việt Nam đang phục hồi, tình hình kinh tế phụ thuộc nhiều vào việc khống chế dịch và triển khai vắc xin Covid-19 trên toàn cầu. UOB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 7,1% so với chỉ tiêu chính thức Việt Nam đưa ra là 6%, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2021 sẽ tăng nhanh do mức cơ bản của nửa đầu năm 2020 dùng để so sánh đạt mức tăng thấp vì dịch bệnh hồi năm ngoái.

Việt Nam khởi đầu năm 2021 với tín hiệu tích cực, khi mà việc sản xuất vắc xin chống dịch Covid -19 được tiến hành từ đầu tháng 3. Xuất khẩu trong hai tháng đầu năm tăng vọt 23,9% so với năm trước, do nhu cầu tăng trong các lĩnh vực thiết bị di động (tăng 22,9%), linh kiện máy tính (tăng 27,5%), máy móc thiết bị (tăng 73,9%), tất cả các lĩnh vực này đóng góp tới 45% vào tổng giá trị xuất khẩu trị giá 48,5 tỉ USD.

Với xuất khẩu tăng nhanh ở mức 27,1% so với năm ngoái, thặng dư thương mại tăng 1,29 tỉ USD, thấp tương đối so với con số 2 tỉ USD cách đây một năm. Năm 2020, xuất khẩu của Việt Nam tăng 6,9% đạt mức kỷ lục 282,5 tỉ USD, với thặng dư thương mại kỷ lục là 19,9 tỉ USD. Với chỉ số quản lý thu mua PMI tăng lên mức 51,6 vào tháng 2 so với mức 51,3 vào tháng 1, đây là mức tăng liên tiếp trong 3 tháng.