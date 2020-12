Việt Nam là “điểm sáng” kinh tế 2021

Tính hết tháng 11, số liệu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho thấy, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bao gồm đăng ký cấp mới, điều chỉnh tăng và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 26,43 tỉ USD. Đặc biệt, có tới 1.051 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,3 tỉ USD, tăng 7,8%.

Trong đại dịch Covid-19, thông tin các nhà đầu tư ngoại mở rộng, đầu tư mới vào Việt Nam vẫn liên tục được cập nhật, đặc biệt các “đại bàng” đã tìm đến Việt Nam làm tổ, mở rộng tổ. Các nhà sản xuất gia công lớn cho Hãng điện tử Apple như Foxconn, Luxshare, Pegatron... đều có động thái mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Báo cáo của WB ngày 21.12 nhận định, dòng vốn FDI mới và xu hướng chuyển dịch đầu tư vẫn tiếp tục chảy vào Việt Nam do đã kiểm soát tốt dịch Covid-19. Bên cạnh đó, theo tờ The New York Times, sản xuất công nghệ , thiết bị điện tử tại Việt Nam đã vượt mặt ngành hàng sản xuất quần áo và dệt may để trở thành ngành xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam vào năm 2015 đến nay và chiếm phần lớn thặng dư thương mại kỷ lục trong năm nay.