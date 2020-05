Vạ lây vì đối tác phá sản: Doanh nghiệp 'ngấm đòn' Covid-19

Thông tin từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, DN gỗ đang phải đối mặt với việc giá gỗ nguyên liệu tăng cao từ 10 - 20 USD/m3 do thiếu công nhân khai thác, thiếu container rỗng và giá cước tàu tăng từ 500 - 1.000 USD/container. Đặc biệt, giá sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng tới do đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tương tự, xuất khẩu dệt may và da giày cũng rớt thê thảm. Bà Cecile Phạm, Tổng giám đốc Tập đoàn Dacotex, thông tin đơn hàng tháng 6 chưa thấy đâu do đối tác ở châu Âu đang tạm ngưng và chưa “kích hoạt” trở lại dù một số nước đã mở cửa kinh tế trở lại. Theo tính toán của Bộ Công thương, số lượng đơn hàng trong tháng 4 và tháng 5 của dệt may và da giày bị giảm khoảng 70%, các đơn hàng mới từ tháng 6 trở đi sẽ chưa được đàm phán và khả năng phục hồi đơn hàng đến cuối năm 2020 sẽ rất chậm. Dự báo, nếu dịch bệnh không được đẩy lùi hết quý 2 mà kéo dài đến quý 3 năm nay thì nhập khẩu hàng dệt may thế giới sẽ xuống đến ngưỡng 600 - 680 tỉ USD, giảm từ 15 - 25% so với mức 780 tỉ USD của năm 2019. Hiệp hội Dệt may VN đặt giả thiết nếu dịch Covid-19 kết thúc cuối tháng 5, và kinh tế phục hồi từ tháng 6 thì ước tính ngành dệt may thiệt hại 11.000 tỉ đồng.