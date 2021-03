VAMA: Doanh số THACO AUTO gần 5.800 xe, chiếm 44,6% thị phần

Trong đó, THACO AUTO đứng hàng đầu với thị phần 44,6%, tổng doanh số đạt 5.769 xe, bao gồm 4.508 xe du lịch và 1.261 xe thương mại.

Tháng 2 vừa qua có thể nói là thời điểm khó khăn nhất của các đơn vị kinh doanh xe, đặc biệt là xe du lịch. Dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 1 (28.1), cộng với việc ưu đãi về lệ phí trước bạ đã kết thúc, Tết Nguyên đán cũng rơi vào đầu tháng 2 nên khách hàng đều đã xuống tiền mua xe từ trước đó. Doanh số của các thương hiệu xe du lịch theo đó bị suy giảm mạnh với mức giảm 21% so với tháng 1.2021 và 52% so với tháng 2.2020.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tất cả các thương hiệu du lịch đều bị giảm doanh số thì KIA và Peugeot làm được điều ngược lại. Đây là 2 thương hiệu duy nhất có tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái; còn so với tháng 1.2021 thì Peugeot là thương hiệu duy nhất tăng trưởng dương. Tháng 2.2020, Peugeot bán được 505 xe, 184% so với tháng 2.2020 và 30% so với tháng 1.2021. Sự thành công của Peugeot 2008 là nguyên nhân chính của các chỉ số ấn tượng này.

Doanh số của KIA mặc dù giảm so với tháng 1.2021 nhưng lại tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo thương hiệu xe, KIA là đơn vị dẫn đầu về thị phần VAMA với 2.488 xe, chiếm 19,2% thị phần VAMA trong tháng 2.2021. Đứng thứ 2 là Toyota với 2.411 xe, chiếm 18,6% thị phần.

Góp phần cho sự tăng trưởng ấn tượng này là Kia Seltos với doanh số là 1.012 xe, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy tháng 2. Tính tổng 2 tháng đầu năm, mẫu xe này đã bán được 2.238 chiếc ra thị trường, tiếp tục là một trong số những sản phẩm chủ lực của THACO AUTO tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh sức mua đang giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid, nhu cầu và thị hiếu của đa số khách hàng hiện nay đã trở nên thực tế hơn, cần một sản phẩm chất lượng, phù hợp túi tiền nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, sang trọng, kết hợp với hệ thống dịch vụ hậu mãi đẳng cấp mà thuận tiện. Có lẽ đó là những yếu tố giúp cho KIA và Peugeot thành công trong cuộc chạy đua về doanh số.

(*) VAMA: Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam