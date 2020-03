Vẫn phải trả lương cho lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19

Theo đó, đối với người lao động (NLĐ) phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3, điều 98, bộ luật Lao động. Cụ thể, tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2020 chia theo 4 vùng. Vùng 1 là 4,42 triệu/tháng; vùng 2 là 3,92 triệu/tháng; vùng 3 là 3,43 triệu; vùng 4 là 3,07 triệu đồng/tháng.