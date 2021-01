Vàng có xu hướng tăng giá

Chiều ngày 21.1, vàng miếng SJC giảm 50.000 - 250.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 56 triệu đồng/lượng, bán ra 56,55 triệu đồng/lượng. Điều này hoàn toàn trái ngược với diễn biến giá vàng vào buổi sáng tăng mạnh. Vàng thế giới ở mức 1.869 USD/ounce (tăng 14 USD/ounce so với chiều ngày 20.1) kéo giá vàng SJC tăng lên 56,25 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 56,8 triệu đồng/lượng. Thế nhưng đến chiều, vàng thế giới cũng ở quanh mức giá 1.869 - 1.870 USD/ounce nhưng trong nước, SJC lại giảm mạnh. Các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng liên tục thay đổi giá vàng trong ngày nhiều hơn những ngày trước đó, chẳng hạn Eximbank với 16 lần thay đổi giá. Đại diện Công ty SJC cho biết mãi lực thị trường vàng trong ngày khá ảm đạm nên giá giảm không theo cùng biến động so với thế giới. Đồng thời chênh lệch giữa giá mua và bán cũng rút ngắn còn 550.000 đồng/lượng thay vì 650.000 đồng/lượng so trước đó. Tình hình thị trường vàng năm nay hoàn toàn khác những năm trước, đến cận tết mà vàng miếng vẫn không sôi động chút nào. Dòng tiền có thể chảy vào chứng khoán tìm kiếm cơ hội đầu tư nhiều hơn là vàng.