Vàng ‘neo’ giá 42 triệu đồng mỗi lượng

Cụ thể giá mua vào là 41,98 triệu đồng/lượng và bán ra 42,28 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên nếu so với đầu ngày 23.9 thì giá vàng SJC đã tăng 260.000 đồng.

Vàng Doji tại Hà Nội cũng chưa thay đổi với giá mua vào 42,12 triệu đồng/lượng và giá bán ra 42,42 triệu đồng/lượng như cuối ngày hôm trước.

Giá vàng miếng trong nước đang ở mức cao nhất trong nửa tháng do giá kim loại quý trên thế giới vẫn ở mức 1.521 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12.2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.530 USD/ounce. Giá vàng hôm nay cao hơn 18,6% (238 USD/ounce) so với đầu năm 2019.

Vàng đứng ở đỉnh cao xuất phát từ căng thẳng vùng Vịnh leo thang, trong khi kinh tế khu vực châu Âu ảm đạm và quan hệ thương mại Mỹ-Trung rơi vào tình trạng khó đoán. Sau những phản ứng của Ả Rập Xê Út đối với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, thị trường dầu mỏ và phần còn lại của giá cả hàng hóa ở quốc gia này cũng được dự đoán biến động. Việc giá dầu tăng được cảnh báo sẽ gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều tương tự từng xảy ra trong quá khứ như trong những năm 1970 hay 1990. Theo các chuyên gia, mọi dấu hiệu leo thang trong căng thẳng hoặc trả đũa sẽ là một yếu tố tích cực cho giá vàng.

Trong khi đó, sau đợt cắt giảm lãi suất vào tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có sự chia rẽ nội bộ sâu sắc về việc có cần thiết phải tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Một số quan chức của Fed cảnh báo kinh tế đang giảm tốc và rủi ro tài chính đang xuất hiện, trong khi một số quan chức khác, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng nền kinh tế vẫn ổn.

Với tình hình thương chiến Mỹ-Trung và lãi suất Fed còn nhiều bấp bênh như vậy, giới phân tích cho rằng giá vàng thế giới sẽ tiếp tục giằng co quanh vùng 1.500 USD/ounce.

Sau đợt bán tháo vàng trong nửa đầu tháng 9, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust lại đang gom vàng. Phiên thứ sáu, quỹ này nâng khối lượng nắm giữ 1,2%, đạt mức hơn 894 tấn vàng.

Riêng các nhà phân tích của JP Morgan cho biết những động thái gần đây của vàng gợi nhớ khá nhiều về giai đoạn đầu của suy thoái kinh tế, và tác động của cuộc suy thoái chưa hoàn toàn kết thúc với thị trường vàng. Đồng thời ngân hàng này đưa ra dự đoán vàn g có thể chạm mốc 1.780 USD/ounce vào cuối năm tới.

Giá vàng được neo ở mức cao còn được góp phần do giá USD đi lên. Chỉ số USD-Index sáng 24.9 ở mức 98,67 điểm, tăng thêm 0,03 điểm so với ngày đầu tuần. Tỷ giá USD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 24.9 công bố là 23.150 đồng, tăng 13 đồng so với ngày đầu tuần trước đó.