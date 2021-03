Vàng SJC giảm gần 1 triệu đồng trong 3 tháng đầu năm

Chiều 29.3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC tiếp tục giảm gần 100.000 đồng so với đầu giờ sáng. Cụ thể vào cuối ngày, SJC mua vào là 54,77 triệu đồng/lượng và bán ra 55,17 triệu đồng/lượng. Tính chung hiện tại, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 930.000 đồng so với cuối năm 2020.

Giá vàng trên thế giới cuối ngày 29.3 đứng ở mức 1.725 USD/ounce, giảm 170 USD, tương đương mất gần 10% so với cuối năm 2020. Tuy nhiên vàng trong nước chỉ giảm gần 3%. Mức chênh lệch giữa vàng trong nước với thế giới trong 3 tháng đầu năm nay liên tục duy trì trên 7 triệu đồng/lượng và thậm chí có nhiều thời điểm còn cao hơn 8 triệu đồng/lượng.

Trong bản tin công bố ngày 29.3, Tổng cục Thống kê nhận định, giá vàng trong nước biến động theo với giá vàng thế giới. Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 27.3 giảm 4,77% so với tháng 2 do sự hỗ trợ của các gói kích thích tài khóa cùng với việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi khiến vàng trở nên kém hấp dẫn. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 3.2021 giảm 2,97% so với tháng trước nhưng tăng 16,84% so với cùng kỳ năm 2020 và bình quân quý 1.201 tăng 23,27%.