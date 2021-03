Vì sao CPI bình quân quý 1/2021 tăng thấp nhất 20 năm?

Theo Tổng cục Thống kê, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng sau tết Nguyên đán 2021 giảm theo quy luật hàng năm, giá các loại thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,27% so với tháng trước, tăng 1,31% so với tháng 12.2020.