Giá thực phẩm, rau củ đã giảm

Đặc biệt với những mặt hàng xuất khẩu đi Trung Quốc không được, mức giảm còn mạnh hơn vì cung tăng mạnh trong thị trường nội địa.

Thịt heo giảm mạnh

Siêu thị ngưng bán khẩu trang y tế Ông Nguyễn Anh Đức, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết hiện nay siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op ngưng bán khẩu trang y tế, tập trung cung cấp cho ngành y tế loại khẩu trang này. Saigon Co.op tập trung bán khẩu trang vải có khử trùng. Cuối tuần qua, việc các Cuối tuần qua, việc các doanh nghiệp lớn trên thị trường “neo” giá thịt heo ở mức cao đã gây bức xúc cho người dân. Sau khi Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường tỏ thái độ cứng rắn, giá thịt heo đã giảm khá mạnh.

Ngày 16.2, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống cúm gia cầm; dịch tả lợn châu Phi và tái đàn heo tại hai doanh nghiệp (DN) lớn trong ngành chăn nuôi, gồm Công ty cổ phần (CP) chăn nuôi CP VN và Công ty CP Tập đoàn DABACO VN.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty CP chăn nuôi CP VN, cho biết sau Tết Nguyên đán Canh Tý, DN này từng bước giảm thêm từng ngày 1.000 - 1.500 đồng/kg. Trong ngày 13 - 15.2, giá heo hơi tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 1.500 - 3.000 đồng/kg. Đến thời điểm hiện tại, CP VN đang bán heo hơi thịt loại tốt nhất là 75.000 đồng/kg; heo đực là 73.000 đồng/kg.

Giá thịt heo, rau củ... tiếp tục giảm Ảnh: Đậu Tiến Đạt - T.Xuân

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn DABACO VN Nguyễn Như So đã hạ giá heo hơi để thực hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ, Bộ NN-PTNT. Hiện tại, giá heo hơi của DABACO VN bán ra dao động từ 73.000 - 79.000 đồng/kg, tính ra giá trung bình là 75.000 đồng/kg.

Ghi nhận động thái giảm giá heo hơi của 2 DN lớn trong ngành chăn nuôi, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp tục đề nghị phải điều chỉnh giảm giá sâu hơn, về mức hợp lý để chia sẻ với người chăn nuôi, người tiêu dùng , bảo vệ sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.

Khảo sát tại hệ thống siêu thị Co.op Mart ngày 16.2, giá thịt heo giảm từ 20.000 - 40.000 đồng/kg tùy loại. Chẳng hạn thịt heo xay từ 159.000 đồng/kg xuống 143.100 đồng/kg, nạc dăm từ 161.000 đồng/kg xuống 144.900 đồng/kg, sườn non từ 280.000 đồng/kg xuống còn 238.000 đồng/kg, xương đuôi heo từ 115.000 đồng/kg xuống còn 97.800 đồng/kg, chân giò heo từ 128.000 đồng/kg xuống còn 108.800 đồng/kg, dựng heo từ 135.000 đồng/kg xuống còn 114.800 đồng/kg... Một số sản phẩm thịt heo bình ổn giá ở mức thấp như nạc đùi heo 161.000 đồng/kg, thịt cốt lết 138.000 đồng/kg, ba rọi heo 145.000 đồng/kg...

Riêng thịt heo tại nhiều cửa hàng ghi nhận vẫn cao hơn từ 50.000 - 100.000 đồng/kg. Một cửa hàng bán thịt tươi trên đường Cách Mạng Tháng 8 , Q.10, TP.HCM rao bán thịt heo sạch nuôi rau, mới mổ với giá thịt heo ba rọi 250.000 đồng/kg, sườn non 240.000 đồng/kg, nạc đầu rồng 210.000 đồng/kg, thịt đùi, nạc xay 210.000 đồng/kg, chân giò 170.000 đồng/kg...

Ngoài mặt hàng thịt heo, giá nhiều loại rau củ tại Co.op Mart cũng giảm hơn so với tuần trước từ 500 - 5.000 đồng/kg. Đơn cử cải coron còn 21.500 đồng/kg, bầu còn 16.500 - 18.900 đồng/kg, khoai lang còn 21.500 đồng/kg, khoai sọ còn 29.500 đồng/kg, bí đỏ tròn còn 12.900 đồng/kg, bắp cải trắng còn 11.200 đồng/kg, bắp cải thảo còn 16.500 đồng/kg, mồng tơi còn 8.200 đồng/kg, rau dền còn 8.500 đồng/kg... Có thể nhận thấy rất rõ, số lượng hàng hóa giảm giá trên các quầy kệ tuần này nhiều hơn so với tuần trước, lượt khách đi siêu thị cũng tăng hơn.

Tôm hùm baby giảm gần nửa giá

16 ổ dịch cúm gia cầm ở 5 tỉnh, thành phố Ngày 16.2, ông Nguyễn Văn Long, Cục phó Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), cho biết hiện tại trên cả nước đã có 16 ổ dịch cúm gia cầm tại 5 tỉnh, thành phố, gồm 14 ổ dịch cúm A/H5N6 ở Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, TP.Hà Nội; 2 ổ dịch cúm A/H5N1tại Trà Vinh. 1 ổ dịch cúm A/H5N6 mới nhất ghi nhận xảy ra tại một hộ chăn nuôi tại P.Đông Hải (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) phải tiêu hủy 900 con vịt và 70 con gà. Còn tại Trà Vinh, 2 ổ dịch cúm A/H5N1 phát hiện tại nhiều hộ chăn nuôi ở các xã Châu Điền và Hào Ân, H.Cầu Kè với tổng số gia cầm chết và tiêu hủy là 1.704 con. Thống kê tổng hợp của Cục Thú y tại 16 ổ dịch cúm gia cầm được phát hiện đã có trên 55.000 con gà, vịt bị chết, tiêu hủy. Phan Hậu Đặc biệt, Đặc biệt, tôm hùm xanh hay còn gọi là tôm hùm baby tại TP.HCM đang giảm mạnh từ 450.000 - 500.000 đồng/kg do hàng không xuất đi Trung Quốc vì dịch Covid-19.

Chị Trương Như (TP.HCM), người rất nhiệt tình tham gia “giải cứu” các mặt hàng nông sản cho hay, hiện tôm hùm baby giá giảm gần một nửa so với trước đó, còn 700.000 đồng/kg đối với loại 1 ký 3 - 4 con. Theo chủ nhân Facebook Paky Nhat đang hỗ trợ tiêu thụ tôm hùm baby cho một số hộ nuôi tôm hùm ở Cam Ranh và Ninh Hòa nuôi xuất đi Trung Quốc, nhờ giá giảm mạnh, trong một tuần đã tiêu thụ được từ 800 - 900 kg tôm hùm xanh, có ngày tiêu thụ hơn 200 kg. Đây là hàng loại 1, 1 ký 3 con, được nuôi để xuất đi Trung Quốc. “Tuy nhiên, số lượng tôm tiêu thụ những ngày qua chỉ là một lượng nhỏ, người dân ở Cam Ranh vẫn còn số lượng khá lớn nhưng có điều kiện nên vẫn nuôi chưa bán”, ông Paky Nhat nói. Trang bán hàng hải sản Đảo hải sản cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ người nuôi tôm Cam Ranh - đảo Bình Ba và Bình Hưng rao bán tôm hùm baby sống giảm 350.000 đồng/kg so với trước. Giá bán đối với 1 ký 3 con là 990.000 đồng/kg giao tận nơi, mua tại cửa hàng là 890.000 đồng/kg; đối với loại 1 ký 4 - 5 con, giá bán khi mua tại hệ thống cửa hàng là 750.000 đồng/kg, giao tận nơi là 850.000 đồng/kg. Ngoài tôm hùm, một số loại hải sản tại Đảo hải sản cũng giảm mạnh như tôm hùm Alaska sống size 0,9 - 1 kg/con có giá 990.000 đồng thay vì 1,29 triệu đồng/kg trước đó; giá King Crab giảm từ 2,15 triệu đồng/kg còn 1,85 triệu đồng/kg, đồng thời mua King Crab 2 kg tặng 0,5 kg tôm hùm baby...

Tại siêu thị Co.op Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM) cũng xuất hiện một số mặt hàng hải sản tươi sống như tôm, cua giảm giá từ 200.000 - 360.000 đồng/kg. Cụ thể, tôm Canada giảm từ 1,35 triệu đồng/kg xuống còn 990.000 đồng/kg, cua Canada giảm từ 990.000 đồng/kg xuống 790.000 đồng/kg...

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó tổng giám đốc Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), xác nhận nguồn hàng cung cấp cho hệ thống siêu thị hiện nay khá dồi dào nên giá giảm so với trước. Nhu cầu mua sắm hàng thực phẩm, nhu cầu thiết yếu từ sau tết của khách hàng cũng tăng lên. “Quan sát cảm quan bên ngoài thấy lượng khách hàng đến siêu thị giảm nhưng mãi lực mua sắm vẫn tăng do chúng tôi triển khai bán hàng qua điện thoại. Nhiều khách hàng hạn chế đến nơi đông người trong thời điểm dịch Covid-19 nên đặt mua nhiều hơn qua kênh này. Thực phẩm tiêu thụ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, có lẽ nhiều gia đình nấu ăn tại nhà thay vì ra ăn ở quán như trước. Khác với mọi năm, dù đã qua Tết Nguyên đán nhưng lượng hàng dự trữ của Saigon Co.op hiện nay tương đương tết, đơn vị làm việc với các nhà cung cấp nên hàng hóa khá dồi dào, đa dạng nhiều sản phẩm”, ông Đức nói.

Tương tự, hàng hóa ở hệ thống Big C cũng hết sức dồi dào, các loại nông sản thực phẩm giá đều giảm hơn so với trước. Một số loại trái cây “giải cứu” cũng được bán với giá rẻ và thu hút khá nhiều người mua.