Vàng tăng giá bán, ép giá mua

Ngày 7.8, các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá USD thêm 20 - 30 đồng so với ngày 6.8, nâng mức giảm giá trong 2 ngày qua lên 60 đồng/USD, tương đương 0,25%. Giá mua USD tại Vietcombank còn 23.160 đồng, giá bán còn 23.280 đồng. Eximbank mua USD còn 23.150 đồng, bán ra 23.260 đồng. Đồng bạc xanh giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm còn 23.210 đồng/USD, so với mức giá đầu tuần giảm khoảng 90 đồng. Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm 2 đồng, lên 23.117 đồng/USD, đây là mức cao nhất từ trước đến nay cũng là ngày thứ 3 liên tiếp tỷ giá trung tâm tăng. Trên thị trường tự do, USD giảm thêm 20 - 30 đồng, giá mua còn 23.230 đồng, giá bán còn 23.250 đồng. Các ngân hàng thương mại hiện nay có trạng thái ngoại hối dương khá cao, vào khoảng1,5 tỉ USD cộng thêm với nguồn ngoại tệ từ các nhà đầu tư nước ngoài chuyển vào gia tăng khiến giá USD giảm liên tục.