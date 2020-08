Vàng tăng mạnh, nhà đầu tư vẫn lỗ đậm

Giá vàng có thể tăng đến 4.000 USD/ounce? Sau khi giá kim loại quý vượt mức 2.000 USD/ounce vào đầu tuần qua, ông Frank Holmes, Giám đốc điều hành của Công ty US Global Investors, đưa ra dự báo giá sẽ lên 4.000 USD/ounce (tương đương 112 triệu đồng/lượng, quy đổi theo giá USD tại Vietcombank hiện nay) trong thời gian tới. Sự điều chỉnh giá có thể xảy ra trong thời gian tới, nhưng các nhà đầu tư vàng nên mua vào khi giá giảm với kỳ vọng lạm phát sẽ tăng và lãi suất thực âm. Trước đó, Ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets (Canada) vừa đưa ra dự báo giá vàng với 3 kịch bản, trong đó kịch bản cao nhất là giá vàng thế giới sẽ vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce (tương đương khoảng 84 triệu đồng/lượng) vào quý 1/2021. Vào đầu tháng 4, Ngân hàng Bank of America đã nâng mục tiêu giá vàng trong vòng 18 tháng tới có thể tăng lên 3.000 USD/ounce, cao hơn 50% so với mức dự báo 2.000 USD/ounce đưa ra trước đó...