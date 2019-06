Vàng tăng mạnh nhưng khó kiếm lời

Chứng khoán không có nhiều biến động

Theo thống kê, trên thị trường cổ phiếu, giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm đến ngày 18.6 đạt 4.472 tỉ đồng/phiên, giảm 31,7% so với giá trị giao dịch bình quân của năm 2018. Chỉ số VN-Index tính đến giữa tháng 6 tăng thêm 6% so với cuối năm vừa qua. Số lượng tài khoản các nhà đầu tư tham gia trên thị trường chứng khoán đạt 2,27 triệu tài khoản, tăng 4% so với cuối năm 2018. Thế nhưng cả ông Phan Dũng Khánh lẫn TS Đinh Thế Hiển đều cho rằng từ nay đến cuối năm, thị trường chứng khoán chỉ có những con “sóng” nhỏ. Thị trường Việt Nam vẫn chưa có thêm các quỹ đầu tư mới được thành lập trong nước. Từ đó cho thấy dòng vốn ngoại tham gia vào thị trường vẫn chưa gia tăng mạnh. Việc giá vàng đi lên cũng cho thấy kênh này đã tăng dần sức hút thay cho cổ phiếu nên thị trường chứng khoán cũng sẽ bị tác động.