Vàng, USD cùng giảm giá

Sáng 14.10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá bán vàng 30.000 đồng/lượng, xuống còn 41,77 triệu đồng/lượng, giá mua giữ nguyên ở mức 41,5 triệu đồng/lượng. Hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ mua vàng miếng SJC với giá 41,5 triệu đồng/lượng, bán ra 41,8 triệu đồng/lượng…

Vàng thế giới đầu tuần giảm thêm 2 USD/ounce, xuống 1.484 USD/ounce. Thị trường vàng chịu ảnh hưởng bởi những thông tin Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một phần thỏa thuận thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và mua bán nông sản trong cuộc đàm phán cuối tuần qua. Đồng thời Tổng thống Donald Trump quyết định trì hoãn vô thời hạn tăng thuế lên 250 tỉ USD hàng Trung Quốc vào ngày 15.10. Đây là những thông tin khá lạc quan sau 13 cuộc đàm phán tính từ năm ngoái đến nay. Ngoài ra, thông tin Thủ tướng Anh Borish Johnson dường như đã đạt được đồng thuận từ Thủ tướng Cộng hòa Ireland Leo Varadkar về những điều ông đề ra đối với việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit). Tuy nhiên Liên minh Châu Âu EU chưa đồng ý với những điều này và đang có những ý kiến đối lập xuất hiện ngay trong nội bộ Chính phủ Anh.

Ngày 14.10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng, còn 23.150 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần qua ở quanh mức giá 23.200 đồng/USD - đây là mức giá mua vào của Sở giao dịch NHNN, nếu không có mức giá này khả năng USD còn giảm giá. Các ngân hàng thương mại cũng ít thay đổi giá USD trong tuần, mua vào chỉ 23.110 - 23.150 đồng/USD, bán ra 23.250 - 3.260 đồng/USD. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm nhẹ 10 đồng, giá mua còn 23.80 đồng, bán ra 23.200 đồng.

Nguồn USD trên thị trường dồi dào là nguyên nhân giữ “chân” USD ở mức thấp. Trong tháng 9, cả nước duy trì xuất siêu tới 1,61 tỉ USD, cao hơn nhiều so với con số ước tính chỉ 0,5 tỉ USD trước đó. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp, cán cân thương mại ghi nhận tình trạng xuất siêu. Với con số xuất khẩu tháng 9 đạt 23,36 tỉ USD, nhập khẩu 21,75 tỉ USD, nâng con số xuất siêu 9 tháng qua lên 194,65 tỉ USD (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái), nhập khẩu đạt 187,5 tỉ USD (tăng 8,4%). Do đó xuất siêu 9 tháng qua lên 7,15 tỉ USD, gần tương đương với mức cả năm 2018.