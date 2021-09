Vàng, USD không còn là kênh đầu tư ưu tiên?

Đối với đầu tư trái phiếu, hiện lãi suất coupon của trái phiếu doanh nghiệp , chủ yếu là bất động sản, đã giảm về bình quân khoảng 9% cho kỳ hạn 3 năm từ đầu năm 2021. Đây là mức rất cao so với tiền gửi tiết kiệm như ở trên. Tuy nhiên, vấn đề của kênh đầu tư này là rủi ro vỡ nợ của nhà phát hành nếu như việc lựa chọn trái phiếu không được đánh giá kỹ lưỡng thông qua việc thẩm định hoặc xếp hạng tín nhiệm độc lập. Riêng kênh đầu tư bất động sản vẫn trong giai đoạn trầm lắng do tác động của các lệnh giãn cách nghiêm ngặt. Suất sinh lời từ hoạt động cho thuê bất động sản rất thấp do nhu cầu mặt bằng bán lẻ, kinh doanh và cư trú đều sụt giảm mạnh sau 4 làn sóng Covid-19 trong khi đó giá vẫn neo ở mức cao.