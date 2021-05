Vật giá lên cao, nỗi lo lạm phát chực chờ

Anh Vũ Văn Dũng (Toà nhà VP5 Linh Đàm, Hà Nội) kể dạo này vợ anh hay càu nhàu rằng nhanh hết tiền. Anh quặc lại rằng tiền đưa về nhà vẫn như cũ thì vợ bảo “anh cầm tiền mà đi chợ mới biết”.

Nghe đến đây, anh Dũng tỏ ra chia sẻ với vợ hơn. Làm nghề lái xe chở học sinh, thi thoảng nhận khách du lịch đi tỉnh, anh nhớ tầm này năm ngoái giá xăng RON95 mỗi lít có hơn 11.000 đồng, nhưng nay đã là 19.100 đồng/lít. “Khi ấy, đổ 700.000 đã đầy bình, nhưng hôm qua đổ gần 1,1 triệu, tức là tăng tới 60% rồi”, anh Dũng than thở.

Không "kém cạnh" rau xanh, thực phẩm, các mặt hàng vật liệu xây dựng từ gạch đá, sắt thép, xi măng đều nhảy múa khiến không ít doanh nghiệp lao đao, từ chủ thầu xây dựng nhỏ cho đến tập đoàn lớn nhất nước. Anh Nguyễn Văn Toàn, chủ một công ty xây dựng nhỏ ở Hà Nội, nói rằng doanh nghiệp anh vừa rút khỏi gói thầu xây tường rào cho một sân bay ở phía Nam. Lý do chính là bởi gạch 19x35 khi xây dựng dự toán theo đơn giá của sở xây dựng vào cuối năm ngoái chỉ 7.600 đồng, nhưng hồi cuối tháng 4.2021, đơn vị cung cấp thông báo giá bán tại chân công trình ưu đãi nhất cũng phải 11.600 đồng/viên.

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thừa nhận hầu hết các gói thầu xây lắp của EVN không chọn được nhà thầu hoặc bị vỡ thầu do nhà thầu bỏ giá cao hơn 30 - 40%.

“Lý do chính là bởi giá thép tăng quá cao, trong khi đây là vật tư chính trong các gói thầu xây lắp của ngành điện”, ông Anh nói.

“Chỉ hy vọng đến đầu năm sau, khi phải triển khai xây lắp theo tiến độ đã phê duyệt thì giá thép sẽ hạ nhiệt, nếu không rất nhiều dự án nguy cơ vỡ tiến độ”, ông lo ngại.

Các nhà thầu không muốn bỏ cuộc thì buộc phải tăng giá. Tập đoàn xây dựng kiến trúc Thiết Thạch - một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thi công tại khu vực TP.HCM, ngày 3.5 đã chính thức tăng giá gói xây dựng phần thô thêm 50.000 đồng/m2.

“Lý do là vì chịu ảnh hưởng từ việc giá thép đã tăng 25% trong những tháng đầu năm và dự kiến tiếp tục tăng quý 2”, thông báo của doanh nghiệp gửi các đối tác nêu rõ và không quên cảnh báo thêm: “Rất có thể đơn giá này vẫn tiếp tục tăng theo tình hình biến động của thị trường vật liệu. Công ty sẽ thông báo khi có sự thay đổi”.

Tương tự, lãnh đạo Công ty cơ khí điện Lữ Gia - một doanh nghiệp lớn tại khu vực phía Nam với sản phẩm cột điện thép và đèn LED, cho hay chỉ trong 6 tháng qua, giá thép tấm doanh nghiệp nhập về đã tăng từ mức 13.500 lên đến 23.000/kg. “Điều này buộc chúng tôi phải tăng giá bán và vừa mở thêm văn phòng tại Hà Nội để mở rộng thị trường ra Bắc vì tiêu thụ sản phẩm đang khó khăn hơn rất nhiều”, ông nói.

Nghịch lý là trong khi doanh nghiệp, người dân than trời vì giá cả leo theo thì báo cáo của Tổng cục Thống kê lại có những con số khá bất ngờ. Cơ quan này cho biết trong tháng 4.2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,04% so với tháng trước và đặc biệt là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,43%.

Điều này khiến PGS-TS Phạm Thế Anh (Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách) phải thốt lên rằng “không biết cơ quan thống kê xây nhà bằng gì”?! Chuyên gia này lưu ý rằng không chỉ có thép, giá cả của hầu như tất cả các loại vật liệu xây dựng đều tăng mạnh trong tháng qua nên ông cảm thấy "không đáng tin cậy lắm” với con số của Tổng cục Thống kê.

Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV) cho biết, dữ liệu cho thấy giá tuyệt đại đa số các loại thép đều tăng từ 25 - 30% so với thời điểm cuối năm 2020, đầu năm 2021.

“Nguyên do chính là sự phục hồi của sản xuất công nghiệp Trung Quốc . Điều này khiến giá quặng sắt trên sàn Singapore cũng đã tăng 9,1% so với thời điểm 1.1.2021 và tăng tới 16,13% so với mức đáy trong năm 2021”, lãnh đạo này phân tích.