Vay margin chứng khoán đạt gần 43.000 tỉ đồng

Cụ thể, tại ngày 18.5, tổng giá trị tài trợ từ ngân hàng cho chứng khoán là 68.821 tỉ đồng, giảm 4,7% so với trước đó một tháng. Tuy nhiên, dư nợ giao dịch ký quỹ vẫn tăng từ đầu năm, nhưng từ cuối tháng 4 bắt đầu có xu hướng giảm và vẫn trong kiểm soát. Tại ngày 18.5, dư nợ giao dịch ký quỹ là 42.988 tỉ đồng, giảm 11,5% so với giữa tháng 4 nhưng vẫn tăng 11,4% so với cuối năm 2017. Bên cạnh đó, dù tháng 5 nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh đạt 5.332 tỉ đồng tính đến ngày 25.5 nhưng giá trị vốn ngoại chảy vào ròng lũy kế từ đầu năm đến ngày 22.5 vẫn đạt gần 2,35 tỉ USD (bằng 80% mức vào ròng của cả năm 2017) và cao hơn nhiều so với mức vào ròng năm 2016 (1,28 tỉ USD).



Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng diễn biến này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá cao khả năng tăng trưởng trong ngắn hạn của thị trường Việt Nam, sẵn sàng giải ngân ở thời điểm phù hợp. Ngoài ra, tính đến hết tháng 4, tình hình huy động vốn qua phát hành chứng khoán trên thị trường ước đạt 6.000 tỉ đồng, hoạt động đấu giá cổ phần hóa qua 2 Sở Giao dịch chứng khoán đạt hơn 26.200 tỉ đồng...