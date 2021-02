Vé máy bay tết lần đầu 'lao dốc'

Đại diện một hãng hàng không cho biết việc giá vé rẻ không phải do hãng giảm giá. Vé khi bán ra được chia thành nhiều dải giá từ thấp đến cao. Tải cung ứng của các hãng vẫn theo đúng kế hoạch phục vụ tết trước đó nhưng nhu cầu của hành khách bất ngờ giảm mạnh do dịch nên các dải giá thấp vẫn còn nhiều, chưa bán hết. Xu hướng của khách hàng hiện nay là mua vé sát ngày, cao điểm thường bắt đầu từ ngày 23 âm lịch. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh khiến nhiều người còn do dự hoặc thay đổi kế hoạch, không về quê ăn tết nên đến giờ vẫn còn khá nhiều vé giá rẻ.